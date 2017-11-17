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Екатеринбургский лесопарк лишился деревьевСегодня в 10:36

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Аварийных и больных.

Снос больных и старых деревьев в Шарташском лесопарке будет завершен к 20 ноября. Уборка проведена на площади 152 гектара, сообщает свердловский департамент информационной политики.

В ходе санитарной вырубки не пострадало ни одно здоровое дерево, заверили специалисты. Все деревья, подпадающие под определение "аварийное", предварительно были обследованы лесопатологами и помечены клеймом. "Убирались засохшие березы и деревья, которые стояли под большим наклоном. Кроме этого, вдоль будущей велодорожки были убраны старые тополя с прогнившей сердцевиной", — пояснили сотрудники департамента.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в зоне санитарной рубки планируется обустроить сеть велосипедных и пешеходных дорожек. Проектируемый велосипедный и пешеходный маршрут составит почти восемь километров, а ширина велодорожек — три метра. По всей их протяженности будут размещены малые архитектурные формы и система декоративной подсветки. Работы планируется провести уже в следующем году.

Следует напомнить, что в конце октября дирекцией лесных парков объявила конкурс на разработку проектной документации "Благоустройство Шарташского лесного парка. Капитальный ремонт дорог с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек". Поступившие от разработчиков заявки вместе с эскизными проектами будут первично рассмотрены 29 ноября. Стартовая цена составляет 8 миллионов 86 тысяч рублей.

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