×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Поддельные Забиваки хлынули на Урал в преддверии ЧМ-2018Сегодня в 11:16

  • Текст

Контрафакт ищут таможенники.

На прилавках уральских городов в преддверии чемпионата мира по футболу все чаще можно встретить контрафактную продукцию с символикой турнира или Международной федерации футбола (FIFA).

На днях партию рюкзаков с логотипом мундиаля и изображением его официального символа – волка Забиваки выявили таможенники в Пуровском районе (ЯНАО). Товар был изъят, возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Ранее партию настольной игры "Футбол. Кубок мира", прибывшую из Китая, выявили сотрудники Екатеринбургской таможни. Фирме, заказавшей товар, теперь предстоит судебное разбирательство.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа. 16 ноября стартовала вторая стадия первого этапа продаж билетов, однако, как выяснил корреспондент "Уралинформбюро", заветных "проходок" на игры в уральской столице не осталось ни в одной из четырех категорий - от самых дешевых за 1 280 рублей до самых дорогих за 12 600.

Также по теме:
Билеты на матчи мундиаля в Екатеринбурге в продаже закончились

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Таможенник Терещенко дает бабло

Таможенник Терещенко дает бабло

И получает условно.

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×