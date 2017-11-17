Поддельные Забиваки хлынули на Урал в преддверии ЧМ-2018Сегодня в 11:16
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Контрафакт ищут таможенники.
На прилавках уральских городов в преддверии чемпионата мира по футболу все чаще можно встретить контрафактную продукцию с символикой турнира или Международной федерации футбола (FIFA).
На днях партию рюкзаков с логотипом мундиаля и изображением его официального символа – волка Забиваки выявили таможенники в Пуровском районе (ЯНАО). Товар был изъят, возбуждено два дела об административных правонарушениях.
Ранее партию настольной игры "Футбол. Кубок мира", прибывшую из Китая, выявили сотрудники Екатеринбургской таможни. Фирме, заказавшей товар, теперь предстоит судебное разбирательство.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа. 16 ноября стартовала вторая стадия первого этапа продаж билетов, однако, как выяснил корреспондент "Уралинформбюро", заветных "проходок" на игры в уральской столице не осталось ни в одной из четырех категорий - от самых дешевых за 1 280 рублей до самых дорогих за 12 600.
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