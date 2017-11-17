Свердловские власти отдали казакам часть Алексеевского училищаСегодня в 16:09
- Текст
Без торгов.
Бывший флигель Алексеевского реального училища (улица Сакко и Ванцетти, 41б) передан в безвозмездное пользование Оренбургскому казачьему обществу сроком на три года, причем без проведения аукциона. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе МУГИСО.
Судя по информации, размещенной на сайте ведомства, в помещении памятника архитектуры будет размещен штаб общества и офисы организаций, отвечающих за сферу образования, просвещения, культуры, пропаганды здорового образа жизни, спорта и военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
Следует отметить, что в реальности казачье общество давно уже "прописалось" в этом здании. Однако официально передача здания оформлена только в сентябре 2017 года, когда вышло распоряжение правительства Свердловской области № 761-РП. Согласно этому документу, от казаков требуется своевременно производить текущий и капитальный ремонт здания за свой счет, обеспечивать сохранность инженерных сетей, коммуникаций и оборудования, относящихся к зданию.
Об истории памятника известно очень мало. Как сообщил в беседе с корреспондентом агентства заведующий научно-информационным отделом Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков, до 1917 года здание служило флигелем Алексеевского реального училища. Сегодня в помещениях училища размещается мужской хоровой колледж.
По словам историка, кто строил это здание, доподлинно неизвестно, хотя главные корпуса Алексеевского училища спроектировал известный зодчий Юлий Дютель. Скорее всего, флигель построен в конце 80-х годов XIX века. В советское время в нем располагались экспериментально-художественные мастерские, в "нулевых" размещался офис банка "Драгоценности Урала".
Следует напомнить, что в 2017 году права на здание Алексеевского училища заявила Екатеринбургская епархия РПЦ, однако проиграла суд МУГИСО. Свои претензии на здание епархия обосновывает тем, что до 1917 года в нем располагалась придомовая церковь училища.
Ранее по теме:
Свердловский Арбитраж не отдал колледжи епархии
МУГИСО и Екатеринбургская епархия поспорили из-за колледжей
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:53
Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
Горчичники и морсы уже не лечат.Сегодня в 16:35
Рапопорт наступил на горло собственной песне
Без денег из бюджета.Сегодня в 16:09
Свердловские власти отдали казакам часть Алексеевского училища
Без торгов.Сегодня в 16:01
Обмотанный скотчем курганец задохнулся при попытке освободиться
Осудили его сожительницу.Сегодня в 15:56
Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
Из бюджета.Сегодня в 15:49
Министр образования Васильева подтвердила выселение студентов к ЧМ-2018
И посоветовала радоваться этому.Сегодня в 15:37
Пожилой рыбак-велосипедист утонул в курганском озере
Провалившись под лед.Сегодня в 14:57
"РСГ-Академическое" вышло в лидеры
Среди свердловских застройщиков.Сегодня в 14:52
Узбек зарезал и сжег жену из-за долгов
По кредиту.Сегодня в 14:51
Российским властям рекомендовали проредить чиновничью армию
А оставшимся привить новые ценности.Сегодня в 14:48
В Прикамье послушник храма попался на краже
Его ждет суд.Сегодня в 14:46
Екатеринбург и Питер подписались под "Эрмитаж"
Вопрос денег не обсуждался.Сегодня в 14:41
"Уральские авиалинии" зовут встретить Новый год в небе
По пути из Москвы в Новосибирск.Сегодня в 14:33
В Екатеринбурге трамвай протаранил грузовик с кирпичами
Движение вагонов по ВИЗ-бульвару остановлено.Сегодня в 14:16
Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на реновацию
Дворов Уралмаша и Эльмаша.
Главные новости
- Сегодня в 16:53Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
- Сегодня в 15:56Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
- Сегодня в 13:58Свердловских полицейских поощрят за поимку уподобившихся Карапетяну
- Сегодня в 13:06Один из зачинщиков "цыганской" бойни в Екатеринбурге предстанет перед судом
- Сегодня в 09:02Рекламный креатив: маразм + позитив
Аналитика
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.
Таможенник Терещенко дает бабло
И получает условно.
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.