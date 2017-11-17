Без торгов.

Бывший флигель Алексеевского реального училища (улица Сакко и Ванцетти, 41б) передан в безвозмездное пользование Оренбургскому казачьему обществу сроком на три года, причем без проведения аукциона. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе МУГИСО.

Судя по информации, размещенной на сайте ведомства, в помещении памятника архитектуры будет размещен штаб общества и офисы организаций, отвечающих за сферу образования, просвещения, культуры, пропаганды здорового образа жизни, спорта и военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

Следует отметить, что в реальности казачье общество давно уже "прописалось" в этом здании. Однако официально передача здания оформлена только в сентябре 2017 года, когда вышло распоряжение правительства Свердловской области № 761-РП. Согласно этому документу, от казаков требуется своевременно производить текущий и капитальный ремонт здания за свой счет, обеспечивать сохранность инженерных сетей, коммуникаций и оборудования, относящихся к зданию.

Об истории памятника известно очень мало. Как сообщил в беседе с корреспондентом агентства заведующий научно-информационным отделом Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков, до 1917 года здание служило флигелем Алексеевского реального училища. Сегодня в помещениях училища размещается мужской хоровой колледж.

По словам историка, кто строил это здание, доподлинно неизвестно, хотя главные корпуса Алексеевского училища спроектировал известный зодчий Юлий Дютель. Скорее всего, флигель построен в конце 80-х годов XIX века. В советское время в нем располагались экспериментально-художественные мастерские, в "нулевых" размещался офис банка "Драгоценности Урала".

Следует напомнить, что в 2017 году права на здание Алексеевского училища заявила Екатеринбургская епархия РПЦ, однако проиграла суд МУГИСО. Свои претензии на здание епархия обосновывает тем, что до 1917 года в нем располагалась придомовая церковь училища.

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