Через неделю после госпитализации.

В США в возрасте 83 лет скончался один из наиболее известных убийц XX века Чарльз Мэнсон, пишет TMZ.

На прошлой неделе мужчина из-за ухудшившегося состояния здоровья был переведен из тюрьмы Коркоран (штат Калифорния) в больницу Бейкерсфилд. Медики изначально ставили под сомнение возможность его выздоровления, передает "Уралинформбюро".

Чарльза Мэнсона приговорили к пожизненному сроку за организацию убийств семерых человек. Среди жертв мужчины и трех его сообщников - являвшаяся женой режиссера Романа Полански актриса Шэрон Тейт, которая на момент смерти была на девятом месяце беременности. С 1972 года Мэнсон содержался в одиночной камере.



Ранее по теме:

Серийный убийца Чарльз Мэнсон покинул тюрьму