Сломавшего томограф.

Пациенты Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле жалуются на то, что с июня 2017 года в медучреждении сломан томограф. Для прохождения востребованной процедуры МРТ им приходится ездить в Екатеринбург.

"Томограф вышел из строя 3 июня вследствие урагана. С тех пор пациентов на обследование направляют в Екатеринбург. Планируется ввод томографа в эксплуатацию 23 ноября", - пояснила "Уралинформбюро" заместитель главного врача по лечебной работе Виктория Набока.

Она добавила, что направление получают все пациенты медучреждения: "Доезжают или нет – у нас нет таких сведений".

Стоит отметить, что в результате разгула стихии в Нижнем Тагиле также погиб человек - мужчину придавило рухнувшим деревом. На ликвидацию последствий урагана было потрачено более 100 миллионов рублей.



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