"Маяк" открестился от обвинений Росгидромета и ГринписСегодня в 14:07
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В радиоактивном выбросе.
На химкомбинате "Маяк" отрицают связь между деятельностью предприятия и зафиксированным Росгидрометом загрязнением атмосферы изотопом рутений-106 на Южном Урале. Об этом "Уралинформбюро" заявили в пресс-службе химкомбината.
"На ФГУП "ПО "Маяк" в 2017 году источники из рутения-106 не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано. Радиационный фон в норме", - говорится в официальном сообщении.
Информационная служба предприятия подчеркнула, что работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на комбинате "не проводятся уже много лет".
Как сообщалось ранее, российский Гринпис намеревался обратиться в прокуратуру с просьбой проверить предприятие "Маяк", принадлежащее госкорпорации "Росатом", на возможное сокрытие радиационной аварии. Обращение "зеленые" подкрепили данными из отчета Росгидромета, где говорится, что наиболее значительные показатели концентрации рутения-106 были зафиксированы вблизи химкомбината.
Кроме того, о выбросе рутения-106 на территории России в сентябре 2017 года заявляли ученые из Франции и Германии. Однако 20 октября замгубернатора Челябинской области Олег Климов провел брифинг для региональных СМИ, на котором сделал заявление о состоянии атмосферного воздуха на Южном Урале и опроверг наличие в нем рутения-106.
"Мы дополнительно разобрались в ситуации, поскольку возникло много слухов, а у определенной категории людей даже паника на почве радиофобии из-за публикаций о рутении‑106. Мы привлекли специалистов-физиков, Госгидромет, Роспотребнадзор и представителей Росатома. Ими сделан ключевой и однозначный вывод: источник загрязнения - не "Маяк". Это был транзитный рутений! Его источником не являлось ни одно предприятие, находящееся на территории Челябинской области, включая ПО "Маяк". Источник находился где-то за тысячи километров от Урала. Голословно заявлять, где именно, в отличие от тех же немцев, я не буду", - цитирует Климова портал правительства Челябинской области.
По словам чиновника, "чистый" рутений способен появиться только в результате работы ускорителей или циклотронов. В чистом виде, а именно так он фиксировался приборами в Европе, радиоактивный рутений используется в медицинских целях, для которых получают на циклотронах его предельную концентрацию, или в качестве эталонного источника при проверке приборов радиационного контроля для космических спутников.
Климов подчеркнул, что превышение поступления радионуклидов со стороны "Маяка" в атмосферу не зарегистрировано, как и отклонений от радиационной обстановки в регионе.
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