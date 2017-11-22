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Скандал с "ВИМ-авиа" аукнулся замминистра транспорта21 ноября в 17:29

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Окулову ищут замену.

Замминистра транспорта России и куратор гражданской авиации Валерий Окулов в скором времени оставит свой пост. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Коммерсантъ". Официально отставку чиновника аргументируют преклонным возрастом – Окулову 65 лет. Однако игроки рынка связывают уход замминистра с банкротством авиакомпании "ВИМ-авиа".

На замену Окулову, по версии издания, вероятнее всего, придет бывший руководитель Росавиации Александр Юрчик.

"ВИМ-авиа" прекратила работу в сентябре 2017 года. Компанию заподозрили в преднамеренном банкротстве, возбуждено уголовное дело. Все это предваряли массовые задержки рейсов, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что наказан за случившуюся ситуацию был и глава Минтранса РФ. Президент Владимир Путин выдал Максиму Соколову предупреждение о неполном служебном соответствии.

Ранее по теме:
"ВИМ-Авиа" заподозрили в преднамеренном банкротстве

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