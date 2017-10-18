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"ВИМ-Авиа" заподозрили в преднамеренном банкротстве17 октября в 17:13

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Возбуждено уголовное дело.

Приволжские следователи на транспорте СКР заподозрили руководство компании "ВИМ-Авиа" в преднамеренном банкротстве. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

По версии сыщиков, авиакомпания находилась в нестабильном финансово-экономическом состоянии. Тем не менее, руководство и собственники в 2016 и 2017 годах заключали невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж. Договоры приводили к финансовым потерям и, как следствие, к неспособности выплачивать кредиты.

Так, в ряде договоров, заключенных "ВИМ-Авиа" с иностранными компаниями, не указывалась точная сумма сделок, в результате чего выплаты многократно увеличивались. За перевозчиком числились многомиллиардные кредиты.

По указу руководства бухгалтеры подтасовывали коммерческие отчеты. Преступление было выявлено органами Приволжской транспортной прокуратуры во время проверок.

Стоит напомнить, в сентябре "ВИМ-Авиа" после многочисленных отмененных рейсов, объявила о своем банкротстве. СКР уже возбудил уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере в отношении руководства компании.

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