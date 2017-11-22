Навсегда.

Чиновники мэрии Екатеринбурга выполнили решение Свердловского областного суда, согласно которому выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Малышева и Розы Люксембург признаны незаконными и подлежат ликвидации.

Дорожные знаки, обозначающие полосу общественного транспорта, убрали, а вместо них дорожники установили "кирпичи". 21 ноября 2017 года движение по крайней правой полосе на улице Малышева вблизи перекрестка с Гагарина в сторону ЖБИ оказалась запрещено для автомобилистов.

Как пояснил "Уралинформбюро" пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов, знаки 3.1 и 8.14 установлены на перекрестке Малышева-Гагарина для приоритетного проезда троллейбусов. "Пропускной способности это не повредит", - добавил он, уточнив, что данная схема движения носит постоянный характер. По словам собеседника агентства, представители ГИБДД с вопросами по новой схеме в мэрию не обращались.

Спор между администрацией столицы Урала и свердловским УГИБДД возник после того, как чиновники нанесли выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Малышева и Розы Люксембург. Полицейские заявили, что "выделенки" создают конфликт транспортных и пешеходных потоков, и вынесли предписание о ликвидации полос. При этом, по данным правоохранителей, с появлением полосы для общественного транспорта на Малышева-Гагарина количество аварий там выросло в 3 раза.

Судебные инстанции поддержали позицию ГИБДД.

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