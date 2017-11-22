Им покажут "уральскую аутентичность".

В Свердловской области гостей ЧМ-2018 будут принимать 207 отелей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.

Болельщиков готовы разместить у себя 4 "пятизвездника", 17 "четырехзвездников", 47 отелей в категории "три звезды", 42 – "две звезды", 5 – "одна звезда", 90 – "без звезд" и два мини-отеля.

"Помимо готовности встретить гостей на высоком уровне, наши отельеры предусмотрели возможность показать уральскую аутентичность, чтобы гости помнили, что они находятся в столице Урала. Отелей, использующих такие подходы немало в Свердловской области", – заявила директор регионального центра развития туризма Эльмира Туканова.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа.



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