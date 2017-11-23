Шарташский лесопарк обновят к 2020 году22 ноября в 18:39
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Благоустройство будет стоить 33,3 миллиона.
Проект благоустройства Шарташского лесопарка обойдется бюджету Свердловской области в 33,3 миллиона рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информационной политики. Планы по развитию лесопарка были озвучены на заседании координационной комиссии по вопросу комплексного благоустройства территории, которое провел первый вице-губернатор региона Алексей Орлов.
Он сообщил коллегам, что сегодня на согласовании губернатора находится эскиз парковой и велосипедной дорожек, а также сопутствующих элементов обустройства. Предполагается, что они будут выполнены в стиле Hi-tech. Протяженность дорожек составит порядка 8 километров, вдоль них предусмотрены скамейки, освещение, видеонаблюдение, через каждые два километра предполагается установить туалеты.
По словам Алексея Орлова, на разработку проекта по благоустройству из областного бюджета в 2017-2018 годах будет выделено 4,2 миллиона рублей. Еще 3,2 миллиона рублей пойдут на разработку проекта благоустройства памятника природы "Скалы "Шарташские каменные палатки". Полностью завершить работы планируется к 2020 году.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в ноябре 2017 года в рамках благоустройства лесопарка были снесены старые и аварийные деревья на площади 152 гектара. Кроме того, в конце октября областная дирекция лесных парков объявила конкурс на разработку документации проекта благоустройства территории. Поступившие от разработчиков заявки вместе с эскизными проектами будут первично рассмотрены 29 ноября. Стартовая цена составляет 8 миллионов 86 тысяч рублей.
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