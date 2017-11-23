А также в авто в присутствии детей.

Курение кальянов в кафе и ресторанах может оказаться под запретом с января 2019 года. Об этом говорится в федеральном законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

Документ подготовлен Минздравом и предполагает внесение изменений в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

"В последние годы особенно насущной стала проблема потребления различных курительных смесей в местах общественного питания с помощью такого устройства, как кальян", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект несет очередные ужесточения для курильщиков сигарет. С января 2018 года планируется запретить курение в помещениях коммунальных квартир, а также в присутствии лиц, возражающих против этого, и в личных автомобилях в присутствии детей.

В записке отмечается, что в России курят 30,9% населения, при этом половина курильщиков - подростки в возрасте 13-15 лет. Предполагается, что поправки к закону позволят сократить спрос на табак и табачные изделия.

Стоит напомнить, что ранее стало известно о возможном запрете специализированных кальянных заведений. Их владельцы в Екатеринбурге рассказали "Уралинформбюро", что в этом случае готовы пойти на перепрофилирование, например, превратить кальянную в караоке-клуб.

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