За счет бюджетных средств.

Челябинку, упавшую с велосипеда в Таиланде и впавшую в кому, транспортируют домой за счет бюджетных средств. Соответствующее решение принял глава Южного Урала Борис Дубровский.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального минздрава, для транспортировки Марины Логиной планируется использовать специализированный медицинский борт, на котором будет находиться сопровождающий персонал.

"Перелет станет возможным после положительного заключения таиландских врачей. По прилету в Челябинск Марину встретит реанимобиль и доставит в областную больницу для дальнейшего лечения", - уточнили в ведомстве.

Стоит напомнить, что челябинка отдыхала в Таиланде вместе с мужем. 31 октября 2017 года она упала с велосипеда и получила тяжелую черепно-мозговую травму. Девушка впала в кому, местные врачи провели ей несколько операций. К 7 ноября страховая сумма у Марины была исчерпана.

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