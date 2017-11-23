Минздрав "свалил" перепивших болельщиков на принимающие ЧМ-2018 города Сегодня в 15:30
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Вытрезвители откроют желающие.
Министерство здравоохранения России не примет участия в развитии системы вытрезвителей в стране. В пресс-службе федерального ведомства сообщили "Известиям", что подобные спецучреждения не являются медицинскими, а значит, в его компетенцию не входят.
Впрочем, в министерстве подчеркнули, закон не запрещает регионам самостоятельно открывать вытрезвители. В ряде российских городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, такие заведения открыты или готовятся к открытию.
Что касается Екатеринбурга, по данным издания, в администрации уральской столицы не видят необходимости в создании вытрезвителей. Но рассматривается возможность создания спецотделений в больницах, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что с инициативой открыть в городах, которые примут матчи мундиаля, вытрезвители выступил более года назад главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. По его мнению, это поможет избежать массовых беспорядков во время проведения турнира.
В конце октября 2017 года на заседании комиссии свердловского Заксобрания по бюджету, финансам и налогам представители областного минздрава заявили о необходимости выделения 2,8 миллиона рублей на ремонт вытрезвителей к ЧМ-2018. Под спецучреждения планировалось приспособить помещения в психоневрологических отделениях больниц уральской столицы. После проведения мундиаля эти площади и дальше могли бы использоваться клиниками для оказания наркологической помощи, отметили депутаты.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа.
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