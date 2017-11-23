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Екатеринбургский лесопарк стал "условно религиозным"Сегодня в 18:28

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Несмотря на статус ООПТ.

Минстрой Свердловской области разрешил православному приходу Святого благоверного князя Александра Невского построить храм в Нижне-Исетском лесопарке Екатеринбурга.

Как следует из приказа областного министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова, участок под кадастровым номером 66:41:0507046:3, относящийся к зоне Ж-2.1 (индивидуальные жилые дома городского типа), теперь официально разрешено использовать в религиозных целях, сообщает "Уралинформбюро".

Следует заметить, что публичные слушания по предоставлению данного участка в условно-разрешенный вид использования состоялись в августе 2017 года. Сегодня там уже стоит временная деревянная постройка для проведения молитвенных собраний. На картах города она не обозначена.

В ходе слушаний представители департамента лесного хозяйства Свердловской области усомнились, что минстрой разрешит эту стройку. По их словам, на землях особо охранемых природных территорий, к которым участок относится, капитальные строения возводить нельзя.

Ранее по теме:
Православные Уктуса построят в лесопарке храм

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