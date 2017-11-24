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Промышленники испортили воздух на юге Среднего УралаСегодня в 11:13

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Фторидами.

Специалисты Уральского управления ГМС зафиксировали повышенное загрязнение атмосферы в Каменске-Уральском в период с 20 по 22 ноября.

"За истекший период в городе отмечен СИ фторидов твердых, равный 1,7", - говорится в официальной сводке ведомства.

Главный синоптик управления Галина Шепоренко сообщила "Уралинформбюро", что загрязнение воздуха может быть связано с работой промышленных предприятий на юге региона. Она подчеркнула, что между специалистами Уральского УГМС и властями муниципалитетов и области налажено постоянное взаимодействие: обо всех фактах загрязнения атмосферы последние своевременно оповещаются.

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