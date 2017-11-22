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Радиоактивный выброс на Урале развеялся без последствийСегодня в 10:06

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Успокаивают в Росгидромете.

Выброс в атмосферу рутения-106, произошедший на Южном Урале в сентябре, не привел к каким-либо угрозам. Об этом "Известиям" рассказал начальник управления мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ Росгидромета Юрий Пешков.

В федеральной службе заверяют, что информацию о загрязнении атмосферы рутением никто не замалчивал - на профильных ресурсах она появилась в полном объеме и в срок. Эксперты постоянно готовят справки о высоком или экстремально высоком содержании тех или иных веществ в воздухе.

"Так как информации об авариях не было, мониторинг проводился в рамках обычной деятельности. Но в период с 26 сентября по 2 ноября мы зафиксировали в Челябинской области наличие рутения-106. Концентрации оказались высокими, хотя и ниже опасных значений", - отметил Пешков.

Так как службы мониторинга ранее никогда не обнаруживали рутений в атмосфере, для него даже нет установленных предельных концентраций. Данные о выявлении этого вещества в воздухе сразу направили в федеральные органы.

На сегодня рутения в атмосфере не наблюдается, подчеркнул Пешков.

Тем временем на химкомбинате "Маяк" отрицают свою причастность к появлению на Южном Урале облака рутения-106. "На ФГУП "ПО "Маяк" в 2017 году источники из рутения-106 не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано. Радиационный фон в норме", - рапортовали "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

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