В Каменском районе.

Прокуратура Каменского района обнаружила в ходе проверки 28 "бесхозяйных" жилых домов. В пресс-службе свердловской прокуратуры "Уралинформбюро" сообщили, что ранее эти дома находились на балансе ОАО "Российские железные дороги".

В 2005 году администрация Каменского района заключила с железнодорожниками соглашение о передаче муниципалитету 4 тысяч квадратных метров бывшего жилого фонда РЖД. При этом 28 жилых домов, расположенных на так называемых железнодорожных разъездах, до сих пор являются бесхозяйными и в реестре муниципальной собственности не числятся.

Из-за этого жители этих домов не получают надлежащим образом коммунальные услуги, а сами строения приходят в негодность и разрушаются.

Каменская прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием обязать администрацию Каменского ГО зарегистрировать "бесхозные" дома и включить их в реестр муниципальной собственности. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Однако в законную силу судебный вердикт пока не вступил.