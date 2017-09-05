Чиновникам нет до этого дела.

Бывшие работники Свердловской железной дороги, проживающие в Каменском городском округе, умирают в домах-призраках. Чиновники в течение 12 лет закрывают на это глаза.

Квартиры каменцы получили в разное время от СвЖД на правах аренды. В 2005 году железнодорожники подписали договор с местной администрацией, по которому чиновники обязались взять здания на баланс за 6,1 миллиона рублей. Деньги должны были пойти на ремонт многоквартирников. Однако в течение 12 лет дома на баланс не поставили, договоры найма с жильцами не заключили. Куда исчезли 6,1 миллиона - никто не знает.

Из-за того, что дома СвЖД вычеркнуты с карты Свердловской области, для сельчан не строят дороги, к ним не могут доехать ни скорая, ни пожарная. Житель Травян сгорел в собственном доме, не дождавшись пожарных. Еще одна свердловчанка потеряла ребенка, пока к ней пытались пробраться медики.

Корреспонденты "Уралинформбюро" съездили на электричке к лесным жителям и расспросили их о нелегкой жизни. О чем рассказали журналистам каменцы - читайте в нашем спецрепортаже.