"Здесь Челяба".

Музыкант Вячеслав Машнов, известный как MC Гнойный, на концерте в столице Южного Урала заявил, что Челябинск – новая столица СПИДа.

"Помните, я говорил, что столица СПИДа - это Екатеринбург? Я ошибался. Челябинск — столица СПИДа!", - выкрикнул со сцены музыкант и исполнил песню "ВИЧ-активити".

Ответ на выпад скандального рэп-исполнителя появился в телеграм-канале губернатора Бориса Дубровского, передает "Уралинформбюро". Глава Южного Урала ответил в форме речитатива:

"Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб,

Скажи нам "просто сорри за то, что был так груб".

Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш,

И там где рубишь кэш, запиливаешь трэш!"

Стоит напомнить, что ранее Гнойный столицей СПИДа назвал Екатеринбург. В своем аккаунте в Instagram ему также в стихотворной форме ответил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

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