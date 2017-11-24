×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


К рэп-баттлу о "столицах СПИДа" присоединился ДубровскийСегодня в 15:00

  • Текст

"Здесь Челяба".

Музыкант Вячеслав Машнов, известный как MC Гнойный, на концерте в столице Южного Урала заявил, что Челябинск – новая столица СПИДа.

"Помните, я говорил, что столица СПИДа - это Екатеринбург? Я ошибался. Челябинск — столица СПИДа!", - выкрикнул со сцены музыкант и исполнил песню "ВИЧ-активити".

Ответ на выпад скандального рэп-исполнителя появился в телеграм-канале губернатора Бориса Дубровского, передает "Уралинформбюро". Глава Южного Урала ответил в форме речитатива:

"Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб,
Скажи нам "просто сорри за то, что был так груб".
Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш,
И там где рубишь кэш, запиливаешь трэш!"

Стоит напомнить, что ранее Гнойный столицей СПИДа назвал Екатеринбург. В своем аккаунте в Instagram ему также в стихотворной форме ответил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Ранее по теме:
На "столицу СПИДа" Куйвашев ответил Гнойному стихами

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×