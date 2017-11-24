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Средний Урал почти на неделю накроет смогСегодня в 18:33

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С вечера субботы.

На Среднем Урале объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

"С 20 часов 25 ноября до 20 часов 29 ноября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Стоит добавить, что жители Екатеринбурга уже 24 ноября стали жаловаться на неприятный запах. Однако синоптики случаев задымленности атмосферы и появление несвойственного запаха на территории области пока не отмечают.

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