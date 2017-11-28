×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дедов Морозов не пустят в детские садыСегодня в 17:17

  • Текст

Ради борьбы с коррупцией.

В нескольких крупных городах чиновники запретили приглашать на утренники в детские сады Дедов Морозов и Снегурочек. От услуг артистов решено отказаться в рамках борьбы с коррупцией, пишет "Лайф".

Так, власти Кирова посетовали, что актеры используют детские учреждения в качестве площадки для заработка, но не платят аренду. В Самаре и Казани не позволили родителям скидываться на оплату приглашенных артистов, чтобы никто не счел это поборами со стороны администрации детсада. В Новосибирске поступили проще - там запрет на Дедов Морозов объяснили рекомендацией психолога.

В Екатеринбурге, судя по всему, подобных табу не вводилось. Родители детсадовцев рассказали "Уралинформбюро", что заранее заключили договоры с администрацией ДОУ по предоставлению услуг артистов. В пресс-службе горадминистрации получить оперативный комментарий не удалось.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Праздник к нам приходит»

Главные новости

Аналитика

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×