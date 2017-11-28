Ради борьбы с коррупцией.

В нескольких крупных городах чиновники запретили приглашать на утренники в детские сады Дедов Морозов и Снегурочек. От услуг артистов решено отказаться в рамках борьбы с коррупцией, пишет "Лайф".

Так, власти Кирова посетовали, что актеры используют детские учреждения в качестве площадки для заработка, но не платят аренду. В Самаре и Казани не позволили родителям скидываться на оплату приглашенных артистов, чтобы никто не счел это поборами со стороны администрации детсада. В Новосибирске поступили проще - там запрет на Дедов Морозов объяснили рекомендацией психолога.

В Екатеринбурге, судя по всему, подобных табу не вводилось. Родители детсадовцев рассказали "Уралинформбюро", что заранее заключили договоры с администрацией ДОУ по предоставлению услуг артистов. В пресс-службе горадминистрации получить оперативный комментарий не удалось.