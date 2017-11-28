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Перепутанные в роддоме младенцы обойдутся Минфину в миллионСегодня в 17:35

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Облсуд оставил решение в силе.

Челябинский областной суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции по делу о подмене детей в роддоме. Зоя Туганова получит лишь 1 миллион рублей компенсации, вместо 10 миллионов, которые требовала. Заплатить женщине, 30 лет растившей неродную дочь, обязан Минфин России, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

История с подменой младенцев вскрылась в 2017 году, когда Зоя и Екатерина Тугановы сделали тест ДНК. Женщинам удалось разыскать настоящую мать Екатерины и родную дочь Зои. Как оказалась, девочка росла в неблагополучной семье - отца посадили в тюрьму, а мать лишили родительских прав за пьянство. Ребенок долгое время провел в детском доме.

Тугановы подали в суд, требуя 10 миллионов с областного перинатального центра, региональных министерства здравоохранения и правительства, Минфина и Минздрава России. Но Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск частично, постановив федеральному Министерству финансов выплатить Тугановой лишь 1 миллион рублей.

Вместе с Тугановой решение суда обжаловало и ведомство - Минфин требовал отказать женщине в иске. Соответчики также считали, что пенсионерка не имеет права на моральную компенсацию.

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