И канализации.

Пайщиков екатеринбургского жилого комплекса "Бухта Квинс" обрадовали скорым новосельем. Представитель застройщика сообщил, что 15 декабря 2017 года стартует передача квартир покупателям для проведения отделки. Заявление сделано на заседании межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков с участием правоохранительным органов, властей и общественников.

Также 15 декабря состоятся публичные слушания, на которых планируют изменить категорию использования земельного участка на улице Изоплитной, где идет строительство комплекса. Снятие ареста с земли под стройкой позволит заняться межеванием участка и создаст условия для подключения к сетям.

Как рассказала "Уралинформбюро" председатель ПЖСК "Бухта Квинс" Зиля Булатова, говорить о передаче квартир покупателям преждевременно.

"Чего они будут передавать? Там нет ни тепла, ни воды, ни электричества. Договоров на подключение нет. Даже проектной документации по этим домам нет, что мне подтвердили в минстрое! А без проекта кто будет подключать? Ни одна ресурсоснабжающая организация не зайдет на объект – они ответственность несут за свои подписи", – заявила собеседница агентства.

Она напомнила, что за девять лет, в течение которых пытаются построить комплекс, изменились градостроительные регламенты: "Когда в 2017 году строительство объекта продолжилось, выяснилось, что дома из одной категории перешли в другую. Изменилась их этажность - теперь учитываются подвал и мансарда. На объект выезжали представители Госстройнадзора, сказали, что нужно делать проектную документацию и проходить госэкпертизу. Следующие этапы – подготовка рабочего проекта, получение разрешения на строительство, непосредственно стройка и приемка серьезной комиссией Госстройнадзора. Они (застройщик – прим. ред.) за голову взялись!".

По ее словам, согласно "дорожной карте" регионального минстроя, официальная сдача объекта запланирована на второй квартал 2019 года.

"То, что Новиков собирается нас запускать, это очередной блеф с его стороны. Новиков сам сидит в Москве. Следователи сказали, что он уехал на концерт 31 октября и больше в Екатеринбурге не появлялся", - отметила активистка. Добавив, что обязательно поинтересуется у следователей "судьбой" шансонье: "Если это нарушение, его надо как-то вызволять, и меру пресечения менять".

Стоит напомнить, что строительство жилого комплекса "Бухта Квинс" началось в 2008 году на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге по инициативе шансонье Александра Новикова и Михаила Шилиманова. В 2012 году стройка была заморожена – компаньоны объяснили это финансовым кризисом. Ни один из пайщиков свою квартиру так и не получил. В 2015 году областной полицейский главк возбудил уголовное дело по факту мошенничества. В 2017 году обвинение в мошенничестве было предъявлено сразу трем лицам, так или иначе связанным со строительством "Бухты": сначала Михаилу Шилиманову и Ларисе Ассоновой, а затем самому Новикову.

31 октября шансонье, находящийся под подпиской о невыезде, отпросился у следователей на двухдневный срок для поездки в Москву. С тех пор, по имеющимся данным, в Екатеринбурге его не видели.

Ранее по теме:

Следователи отпустили Новикова в Москву