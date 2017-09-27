На концерт.

Следователи отпустили в Москву худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова, который проходит обвиняемым по делу о хищении средств ПЖСК "Бухта Квинс". В столице шансонье планирует дать концерт 31 октября 2017 года.

"Концерт в Москве состоится", - подтвердила "Уралинформбюро" пресс-секретарь барда Анна Крашенинникова.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области подтвердили предстоящий выезд шансонье.

"Новиков обратился с ходатайством о разрешении покинуть место проживания в начале сентября. Было принято решение об удовлетворении ходатайства в связи с рядом причин. Во-первых, ранее обвиняемый не нарушал условия подписки о невыезде. Во-вторых, выезд на концерт носит кратковременный характер и никак не повлияет на процессуальные мероприятия", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Следует напомнить, что в начале сентября СКР не отпустил Новикова в Москву на съемки передачи "Пусть говорят". Он принимал участие в программе по скайпу.

Александру Новикову, его компаньону Михаилу Шилиманову и директору ООО "Светояр" Ларисе Ассоновой вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, они присвоили средства пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". Потерпевшими по делу проходят 60 человек. Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.

В настоящее время шансонье находится под подпиской о невыезде.

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