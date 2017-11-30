Жителям Академического предложили ездить по "струне"29 ноября в 18:08
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Вместо скоростного трамвая.
Столица Урала может стать первым городом России, где будет построена линия так называемого "струнного транспорта". С таким прогнозом выступили на заседании рабочей группы "Екатеринбург 300" представители компании SkyWay, сообщили "Уралинформбюро"в пресс-службе Общественной палаты Свердловской области.
Концепция скайвея была презентована вместе с другими разработками, приуроченными к грядущему юбилею Екатеринбурга. По словам представителей SkyWay, "струнная линия" представляет из себя рельсы на столбах, по которым на высокой скорости (до 150 километров в час) передвигается вагончик. При этом полностью автоматизированная линия не требует привлечения обслуживающего персонала.
Авторы концепции предложили "провесить" линию скайвея в строящемся районе Академический, а затем продлить ее до Дворца молодежи. Они уверяют, что "цена вопроса" в случае реализации этого проекта будет "всего 5 миллиардов рублей"
Концепция "струнного транспорта" была разработана российским инженером Анатолием Юницким еще в 1977 году. Спустя без малого четверть века в подмосковных Озерах был построен опытный участок грузовой транспортной системы, основанной на этой технологии. В ноябре 2009 года на заседании президиума Госсовета России, посвященном инновациям на транспорте, концепция проекта получила поддержку тогдашнего главы государства Дмитрия Медведева. Но дальше дело не пошло.
На сегодня в России нет ни одной действующей линии скайвея. Пока реальные рельсы и вагоны существуют только в испытательном "ЭкоТехноПарке" SkyWay в Белоруссии. Неудивительно, что у членов рабочей группы в ходе дискуссии возникли вполне резонные вопросы: если этот проект такой рентабельный, то почему он до сих пор нигде не реализован?
Стоит напомнить, что для связи Академического с центром Екатеринбурга давно задуман скоростной трамвай. Концепция его линии была представлена на международной выставке ИННОПРОМ-2017. Заявленная стоимость ее реализации гораздо ниже, чем у скайвея - порядка 1 миллиарда рублей.
Как ранее писало "Уралинформбюро", концепция трамвайной линии из Академического на заседании клуба профессионалов рынка инфраструктурных проектов "Инфраструктурный тест-драйв" в ноябре 2017 года была признана лучшим инфраструктурным проектом на основе государственно-частного партнерства.
В настоящий момент совместно с администрацией уральской столицы разработано техническое задание на проектирование ветки в Академический. В самое ближайшее время будет объявлен конкурс на ее проектирование.
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Трамвай до Академического отличился на "Инфраструктурном тест-драйве"
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