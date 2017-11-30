Непривитых отстранили от учебы.

У ученика элитной екатеринбуржской гимназии №9 медики заподозрили корь. Диагноз не подтвердился. Но это помогло выяснить, что у 14-летнего подростка была поддельная справка о прививке. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как сообщили в учебном заведении корреспонденту агентства, занятия не прекращались. Но детей без прививок перевели на домашнее обучение. Им поставили прививки, а после окончательного диагноза, разрешили вернуться в школу.

Стоит напомнить, в октябре в Екатеринбурге женщина, приехавшая с Украины, заразилась корью. После этого заболел 9-летний мальчик, живший с ней в одном подъезде. У школьника также была поддельная справка о прививках. Его диагноз подтвердился. В школе на Сортировке, где учится ребенок, также привили детей и проверили справки. Как сообщил "Уралинформбюро" главный эпидемиолог города Александр Харитонов, поддельных документов оказалось достаточно много. Информацию об этом медики направили в следственные органы.

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