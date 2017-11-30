"Не держитесь за руки!".

Не целоваться и не держаться за руки, не пропагандировать нетрадиционную сексуальную ориентацию среди детей - для футбольных болельщиков-гомосексуалов составляется свод правил по безопасному поведению в России во время ЧМ-2018. Работает над памяткой организация против дискриминации в футболе FARE, передает "Уралинформбюро".

"Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ. Такой же посыл для болельщиков темного цвета кожи и этнического меньшинства — поезжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны", - цитирует исполнительного директора FARE Пиара Поуэра Daily Mail.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа. Что ждет гей-фанатов в уральской столице, сказать сложно. Ранее им не разрешили организовать в городе парад и митинги. Впрочем, аналогичное решение приняли власти десятков других российских городов, в которых ЛГБТ-активисты намеревались провести свои акции.



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