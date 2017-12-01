И закроется в 12 ночи.

Екатеринбургский метрополитен в главный праздник страны не изменит график работы.

"ЕМУП "Метрополитен" – муниципальное предприятие, режим работы которого (06.00 до 24.00) согласован с администрацией муниципального образования "Город Екатеринбург". Дополнительной информации об изменении режима работы в новогоднюю ночь на сегодняшний день в метрополитене нет", - говорится в ответе предприятия на запрос "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что год назад екатеринбургская подземка работала до 01.00 – на час дольше положенного.

Ранее стало известно, что московское метро в новогоднюю ночь будет открыто для пассажиров. На кольцевой ветке подземки, как и год назад, запустят тематический поезд, украшенный по-новогоднему.

Ранее по теме:

В новогоднюю ночь столичное метро не закроется