Значит, война: ГИБДД отчитала мэрию Екатеринбурга за отсутствие разметкиСегодня в 14:34
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И рост аварийности.
УГИБДД Екатеринбурга обвинила чиновников горадминистрации в росте числа ДТП, случившихся из-за отсутствия горизонтальной дорожной разметки.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ведомства, несмотря на то, что с окончания строительного сезона прошло почти два месяца, разметка отсутствует на более чем на 80% улично-дорожной сети мегаполиса. По этой причине, по данным правоохранителей, произошло каждое третье ДТП, зарегистрированное на территории уральской столицы с начала 2017 года (всего 197).
"В таких ДТП 15 человек погибли и 234 получили ранения различной степени тяжести, из них 30 детей. При этом 94 ДТП случились с участием пешеходов на пешеходных переходах. В таких ДТП четыре человека погибли и 116 получили травмы, из них 18 детей", - уточнили в Госавтоинспекции.
В ведомстве обратили внимание на нарушение дорожниками технологии по нанесению разметки, а также отсутствие контроля со стороны чиновников за работой в этом направлении. Так, срок службы разметки, выполненной термопластиком, составляет менее трех месяцев при нормативном сроке не менее года, красками – менее месяца при нормативе не менее трех.
С начала года в адрес мэрии и подрядных организаций ГИБДД выдала 274 предписания на нанесение и восстановление горизонтальной дорожной разметки.
Противостояние Госавтоинспекции и администрации Екатеринбурга носит затяжной характер. Так, летом между ними разгорелся спор вокруг выделенной полосы на углу улиц Малышева и Гагарина. Дорожная полиция посчитала, что такой режим движения (при котором по крайней правой полосе можно двигаться только общественному транспорту) создает конфликт транспортных и пешеходных потоков и потребовала убрать выделенную полосу. Чиновники предписание исполнили – демонтировали "выделенку" и повесили над перекрестком "кирпич".
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