"Религиозной" рекламой.

Южноуральская организация "Уралсервис" заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за создание и тиражирование рекламы с использованием религиозного христианского символа. Решение вынесло УФАС по Челябинской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

На карманном календаре вместе с рекламой "Удобных денег" рекламщики разместили текст молитвы "Отче наш" и образ Иисуса Христа. Печатная продукция распространялась в офисах микрофинансовой организации.

Антимонопольщики признали, что использование в рекламном сообщении религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих. Позицию ведомства разделили 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших.

В Челябинской митрополии РПЦ заявили, что "данная реклама оскорбляет чувства верующих, так как любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды".

Компании "Уралсервис", являющейся рекламодателем "Удобных денег", было предписано прекратить распространение этой рекламы. Сейчас решение регионального УФАС оспаривается в Арбитражном суде области.

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