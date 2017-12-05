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Ноябрь 2017 года на Среднем Урале побил температурный рекорд Сегодня в 09:53

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За 12 лет.

Уральские синоптики не прогнозируют обильных осадков и сильных морозов в ближайшее время. В начале декабря на Среднем Урале теплее обычного - температура значительно превышает норму. 10-градусные морозы по ночам ожидаются не раньше 10 декабря. Днем столбики термометров и в конце недели не опустятся ниже семи градусов.

Закончившийся ноябрь уже побил 12-летний рекорд, оказавшись самым теплым и малоснежным в Екатеринбурге с 2005 года.

Впрочем, самым теплым 2017-му уже не стать. "На Урале самым теплым был 2008 год. Средняя температура в Екатеринбурге составляла плюс 4-6 градусов. Текущий год вряд ли составит ему конкуренцию: морозный февраль и довольно прохладное прошедшее лето ограничивают возможность 2017 года стать рекордсменом. По предварительным данным 2017 год окажется по средней температуре на один градус теплее нормы, что не является редкостью в текущем столетии", - объяснили "Уралинформбюро" специалисты Уральского гидрометцентра.

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