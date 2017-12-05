Бюджет ТФОМС принят.

Доходы и расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Свердловской области в 2018 году составят 53,5 миллиарда рублей - на 18% больше, чем в нынешнем году. Проект бюджета государственного внебюджетного ТФОМС был 5 декабря 2017 года принят депутатами Заксобрания Среднего Урала во втором и третьем чтениях.

Средства будут направлены на медицинское и лекарственное обеспечение граждан в соответствии с территориальной программой госгарантий оказания жителям региона бесплатной медицинской помощи на будущий год, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

В 2019 году бюджет ТФОМС запланирован на уровне 55,4 миллиарда рублей, в 2020 году - 57,7 миллиарда.



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