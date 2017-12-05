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Бюджет Свердловской области на 2018 год принят депутатами ЗаксобранияСегодня в 11:09

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Во втором и третьем чтениях.

Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет региона на 2018 год. Главный финансовый документ Среднего Урала прошел второе и третье чтения 5 декабря 2017 года.

В первоначальной версии законопроекта доходы области составляли без малого 210 миллиардов рублей. По итогам согласительных процедур эта часть бюджета выросла на 3,8 миллиарда. Расходы увеличились на 4,1 миллиарда - до 225,25 миллиарда, дефицит закреплен на уровне 11,5 миллиарда рублей, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Основные траты бюджета в будущем году будут связаны с инфраструктурными проектами, включая развитие транспортных и инженерных сетей, а также подготовку к чемпионату мира по футболу.

58 миллиардов рублей будет направлено на образование, 67 миллиардов - на выполнение проектов социальной направленности, в том числе на выплаты пособий льготным категориям граждан. 18,3 миллиарда рублей получит сфера здравоохранения, культура и спорт - по 2,7 миллиарда.

На дороги в бюджете запланировано 12,6 миллиарда рублей.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, бюджет вышел "качественным и сбалансированным".

"В бюджете отражены наказы и просьбы избирателей сентябрьской губернаторской кампании, которые вошли также в программу "Пятилетка развития". Надеюсь, что сегодня мы получили бюджет, в соответствии с которым Свердловская область укрепит свои позиции, как регион для успешного ведения бизнеса и повышения качества жизни земляков", - подчеркнул глава Среднего Урала.

Стоит отметить, что в 2018 году бюджет будет трижды корректироваться – после первого, второго и третьего кварталов.

На 2019 год доходная часть бюджета запланирована на уровне 220,29 миллиарда рублей, расходная - на уровне 224,61 миллиарда. На 2020 год: 229,94 и 232,78 миллиарда рублей соответственно.

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