Ради болельщиков из Перу и Уругвая.

Меню в кафе и ресторанах уральской столицы переведут на испанский язык. Об этом 5 декабря на заседании думы Екатеринбурга сообщила председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева, передает "Уралинформбюро"

"В гостиницах английский язык достаточно хорошо "закрыт", в сфере питания меню переведены на английский. Но мы понимаем, что будет большое количество испаноговорящих болельщиков, по-английски говорить они не будут. Надо проработать эту проблему заблаговременно", - отметила Байчибаева.

В Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018 сыграют три испаноязычные команды из Мексики, Перу и Уругвая.

Известно, что транспортная навигация в уральской столице будет переведена только на английский язык – из-за большого объема информации. Это касается информационных буклетов для фанатов, сайта города-организатора матчей и голосовых сообщений в общественном транспорте.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В уральской столице 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

Ранее по теме:

В Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018 сыграют Франция и Мексика