×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018 сыграют Франция и МексикаСегодня в 20:57

  • Текст

А российские футболисты встретятся с уругвайцами.

В Москве состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет в России. По ее итогам определились не только соперники сборной России на групповом этапе, но и команды которым предстоит сыграть в Екатеринбурге.

15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции, сообщает "Уралинформбюро".

На этом активное участие уральской столицы в мундиале прекратится, матчи плей-офф будут принимать стадионы Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары и Сочи.

Сборная России свою первую игру в рамках домашнего чемпионата мира проведет 14 июня - в московских "Лужниках" отечественные футболисты встретятся с командой Саудовской Аравии. 19 июня в Санкт-Петербурге противостоять хозяевам турнира будет Египет. Свой последний матч на групповом этапе россияне проведут 25 июня в Самаре против сборной Уругвая.

Итоги жеребьевки:

Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.


Фото: fifa.com

Стоит отметить, что командам, которые примут участие в чемпионате мира, "светят" внушительные премиальные. Общий призовой фонд FIFA увеличила до 400 миллионов долларов, что на 42 миллиона больше, чем на ЧМ-2014 в Бразилии.

Будущий чемпион мира получит 38 миллионов долларов, вице-чемпион – 28 миллионов, бронзовый призер – 24 миллиона, а второй полуфиналист – 22 миллиона. Команды, которые выйдут из группы, но не дойдут до полуфинала, разбогатеют на 12-16 миллионов. Сборные, не сумевший преодолеть групповой этап, получат по 8 миллионов.

Ранее по теме:
Германия не помешает России побороться за дополнительные миллионы на ЧМ-2018

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×