А российские футболисты встретятся с уругвайцами.

В Москве состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет в России. По ее итогам определились не только соперники сборной России на групповом этапе, но и команды которым предстоит сыграть в Екатеринбурге.

15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции, сообщает "Уралинформбюро".

На этом активное участие уральской столицы в мундиале прекратится, матчи плей-офф будут принимать стадионы Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары и Сочи.

Сборная России свою первую игру в рамках домашнего чемпионата мира проведет 14 июня - в московских "Лужниках" отечественные футболисты встретятся с командой Саудовской Аравии. 19 июня в Санкт-Петербурге противостоять хозяевам турнира будет Египет. Свой последний матч на групповом этапе россияне проведут 25 июня в Самаре против сборной Уругвая.

Итоги жеребьевки:

Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.



Фото: fifa.com

Стоит отметить, что командам, которые примут участие в чемпионате мира, "светят" внушительные премиальные. Общий призовой фонд FIFA увеличила до 400 миллионов долларов, что на 42 миллиона больше, чем на ЧМ-2014 в Бразилии.

Будущий чемпион мира получит 38 миллионов долларов, вице-чемпион – 28 миллионов, бронзовый призер – 24 миллиона, а второй полуфиналист – 22 миллиона. Команды, которые выйдут из группы, но не дойдут до полуфинала, разбогатеют на 12-16 миллионов. Сборные, не сумевший преодолеть групповой этап, получат по 8 миллионов.



Ранее по теме:

Германия не помешает России побороться за дополнительные миллионы на ЧМ-2018