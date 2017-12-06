Перекроют движение.

В Екатеринбурге 7 декабря 2017 года перекроют центральные улицы. По ним пройдет крестный ход, приуроченный к празднованию дня святой Екатерины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в 9.30 в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится божественная литургия. В 11.30 стартует общегородской праздничный крестный ход – от Свято-Троицкого собора до часовни святой великомученицы Екатерины (площадь Труда, 1).

Верующие пройдут по улицам Пушкина, Гоголя и Куйбышева.

Как сообщалось ранее, в дни празднования памяти святой великомученицы Екатерины столицу Урала посетят патриарх Иерусалимский Феофил III и патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

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