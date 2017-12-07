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На Урал впервые прибыл патриарх ИерусалимскийСегодня в 08:52

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Его встретили хлебом и солью.

В уральскую столицу приехал патриарх Иерусалимский Феофил III. В аэропорту Кольцово его встретила делегация Екатеринбургской епархии во главе с митрополитом Кириллом и епископом Подольским Тихоном. Об этом "Уралинформбюро" сообщили пресс-службе епархии.

Патриарх Иерусалимский впервые прибыл на уральскую землю, чтобы принять участие в праздничных торжествах дня памяти великомученицы Екатерины.

"Это историческое событие, безусловно. Впервые Иерусалимский патриарх посещает эту часть нашей страны. Для нас это очень важно, потому что Иерусалимская церковь – это матерь церквей. Первая христианская церковь, первая христианская община", - сказал митрополит Кирилл.

Гостя встретили хлебом и солью. 7 декабря, в день празднования памяти святой Екатерины, в 09:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится Патриаршая Божественная литургия. В 11.30 стартует общегородской праздничный крестный ход – от Свято-Троицкого собора до часовни святой великомученицы Екатерины (площадь Труда, 1). Верующие пройдут по Пушкина, Гоголя и Куйбышева. Улицы будут перекрыты.

Стоит отметить, что ранее в столицу Урала прибыл патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II. Он также примет участие в праздновании дня святой Екатерины.

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