Экс-консул Сейшельских островов покинул "дипломатический дом"Сегодня в 14:42
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В Екатеринбурге.
7 декабря в Екатеринбурге из здания на Гоголя, 15 выезжает почетное консульство Сейшельских островов. Грузчики выносят из офиса мебель и оргтехнику. Многочисленные столы, стулья и кресла грузятся в припаркованные "Газели", сообщает корреспондент "Уралинформбюро".
Ранее почетный консул Игорь Вожагов лишился своего статуса. По имеющейся информации, консул был "разжалован" после скандала с его долгами.
По данным пресс-службы УФСПП по Свердловской области на 28 ноября 2018 года, у бизнесмена накопилось 11 крупных долгов. В частности, по кредитам он задолжал 2,2 миллиона рублей, по исполнительному листу (предположительно, долг, накопившийся при разделе имущества с бывшей женой) - 359 тысяч рублей, за коммунальные платежи - 103 тысячи. Также у Вожагова есть просроченные штрафы ГИБДД на 2,5 тысячи рублей.
Сейшельское консульство проработало в Екатеринбурге несколько лет на разных площадках. Силовики гадают, для чего Вожагову понадобился многочисленный персонал, который размещался на Гоголя, 15? Они не исключают, что за красивой вывеской могла находиться компания, оказывающая услуги по операциям в оффшоре, каковым является это государство в Индийском океане.
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