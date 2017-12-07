×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-консул Сейшельских островов покинул "дипломатический дом"Сегодня в 14:42

  • Текст

В Екатеринбурге.

7 декабря в Екатеринбурге из здания на Гоголя, 15 выезжает почетное консульство Сейшельских островов. Грузчики выносят из офиса мебель и оргтехнику. Многочисленные столы, стулья и кресла грузятся в припаркованные "Газели", сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Ранее почетный консул Игорь Вожагов лишился своего статуса. По имеющейся информации, консул был "разжалован" после скандала с его долгами.

По данным пресс-службы УФСПП по Свердловской области на 28 ноября 2018 года, у бизнесмена накопилось 11 крупных долгов. В частности, по кредитам он задолжал 2,2 миллиона рублей, по исполнительному листу (предположительно, долг, накопившийся при разделе имущества с бывшей женой) - 359 тысяч рублей, за коммунальные платежи - 103 тысячи. Также у Вожагова есть просроченные штрафы ГИБДД на 2,5 тысячи рублей.

Сейшельское консульство проработало в Екатеринбурге несколько лет на разных площадках. Силовики гадают, для чего Вожагову понадобился многочисленный персонал, который размещался на Гоголя, 15? Они не исключают, что за красивой вывеской могла находиться компания, оказывающая услуги по операциям в оффшоре, каковым является это государство в Индийском океане.

Ранее по теме:
Сейшелам придется искать нового консула

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×