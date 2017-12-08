Вагончик тронется: по улице Татищева поедут долгожданные трамваиСегодня в 11:09
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С 11 декабря.
Трамваи по улице Татищева в Екатеринбурге начнут курсировать с 11 декабря 2017 года.
Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь мэрии столицы Урала Анатолий Карманов, в выходные пройдет обкатка техническими трамваями, а с понедельника общественный транспорт, следующий по маршрутам №2 и №18, поедет в рабочем режиме.
Стоит напомнить, что трамваи по отремонтированной улице Татищева должны были запустить ко Дню города, после чего сроки сдвинулись на вторую половину сентября. Потом старт движения перенесли на 25 октября. В середине ноября выяснилось что в документах ТТУ допущено несколько существенных технических ошибок, из-за чего их отправили на доработку.
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