Уральского генерала подозревают в причастности к делу о сбитом БоингеСегодня в 16:24
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Над Украиной.
Главный инспектор Центрального военного округа России генерал-полковник Николай Ткачев может оказаться в числе фигурантов дела о сбитом малазийском Боинге МН17. Об этом сообщают авторы совместного расследования The Insider и Bellingcat.
По данным СМИ, у Ткачева был позывной "Дельфин" - в перехваченных телефонных разговорах к нему обращались "Николай Федорович". Исследователи делают вывод, что "Дельфин" является статусным военным, однако какова его роль в трагедии, не уточняется, передает "Уралинформбюро".
"Если же учесть еще ряд факторов, которые не принимались экспертизой во внимание (имя Николай Федорович, высокое воинское звание, ряд других более мелких совпадающих деталей — таких, как музыка вместо гудка на телефоне), то все это вместе делает возможность ошибки статистически абсолютно невероятной. Иными словами, можно с полной уверенностью утверждать, что "Дельфин" — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев", - делают вывод журналисты The Insider.
Николай Ткачев был участником двух чеченских кампаний. Уволен со службы указом от 10 декабря 2010 года. С февраля 2011-го по август 2012-го являлся главным военным советником в Сирии.
Стоит напомнить, самолет Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли граждане десяти государств - 298 человек, в том числе 80 детей.
Власти Украины и Донецкой народной республики сваливают вину в произошедшем друг на друга. Не обошлось и без обвинения в адрес России - в докладе JIT (Бельгия, Нидерланды, Украина, Малайзия и Австралия) утверждается, что поразивший Boeing "Бук" доставили в Донецкую область из РФ, а потом вернули обратно.
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