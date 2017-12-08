Из-за нарушения прав детей.

Прокуратура Пермского края опротестовала приказ регионального минздрава о слиянии Дома ребенка с детской клинической больницей № 13. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После публикации материалов СМИ о преобразовании Дома ребенка для детей с поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики прокуратура провела проверку. Она показала, что ликвидация самостоятельного Дома ребенка повлечет грубые нарушения законодательства об основных гарантиях прав ребенка в России.

Министру здравоохранения Пермского края внесено представление с требованиями устранить нарушения и привлечь к ответственности должностных лиц, их допустивших.

В сентябре сотрудникам Дома ребенка сообщили, что медучреждение будет закрыто с 2018 года. После минздрав уточнил, что речь идет о реорганизации. Приказ об этом был подписан 2 ноября.

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