×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Прокуратура отменила реорганизацию пермского Дома ребенкаСегодня в 17:37

  • Текст

Из-за нарушения прав детей.

Прокуратура Пермского края опротестовала приказ регионального минздрава о слиянии Дома ребенка с детской клинической больницей № 13. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После публикации материалов СМИ о преобразовании Дома ребенка для детей с поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики прокуратура провела проверку. Она показала, что ликвидация самостоятельного Дома ребенка повлечет грубые нарушения законодательства об основных гарантиях прав ребенка в России.

Министру здравоохранения Пермского края внесено представление с требованиями устранить нарушения и привлечь к ответственности должностных лиц, их допустивших.

В сентябре сотрудникам Дома ребенка сообщили, что медучреждение будет закрыто с 2018 года. После минздрав уточнил, что речь идет о реорганизации. Приказ об этом был подписан 2 ноября.

Ранее по теме:
Из пермского Дома ребенка "выплеснут" младенцев
Судьбу пермского Дома ребенка решит губернатор

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

У алапаевских бараков поехали крыши

У алапаевских бараков поехали крыши

После капремонта.

Челябинский Фонд дотянулся до Хребта

Челябинский Фонд дотянулся до Хребта

На очереди — дороги для саммитов.

Южный Урал меняет налоги на чистый воздух

Южный Урал меняет налоги на чистый воздух

На фоне безветрия.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×