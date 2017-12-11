×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Собеседования на получение визы США вновь проводятся в ЕкатеринбургеСегодня в 08:55

  • Текст

В сокращенном объеме.

Консульство США в Екатеринбурге возобновило проведение собеседований на неиммиграционные визы. С 11 декабря 2017 года попытаться получить документ могут те, кто им ранее не обладал, передает "Уралинформбюро".

Открытие собеседований на прошлой неделе анонсировал посол США в РФ Джон Хантсман: "Мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнерами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений".

По словам посла, возобновить выдачу виз в том объеме, который был ранее, невозможно – из-за сократившегося штата диппредставительств: "Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг".

Выдача американских виз во всех консульствах в России была приостановлена в августе 2017 года. Поводом послужило резкое сокращение сотрудников диппредставительств. В ноябре в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке начали выдавать визы тем, кому не требовалось проходить собеседование.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорожная карта" Дубровского

"Дорожная карта" Дубровского

Сокращает список челябинских долгостроев.

У алапаевских бараков поехали крыши

У алапаевских бараков поехали крыши

После капремонта.

Челябинский Фонд дотянулся до Хребта

Челябинский Фонд дотянулся до Хребта

На очереди — дороги для саммитов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×