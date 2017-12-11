В сокращенном объеме.

Консульство США в Екатеринбурге возобновило проведение собеседований на неиммиграционные визы. С 11 декабря 2017 года попытаться получить документ могут те, кто им ранее не обладал, передает "Уралинформбюро".

Открытие собеседований на прошлой неделе анонсировал посол США в РФ Джон Хантсман: "Мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнерами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений".

По словам посла, возобновить выдачу виз в том объеме, который был ранее, невозможно – из-за сократившегося штата диппредставительств: "Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг".

Выдача американских виз во всех консульствах в России была приостановлена в августе 2017 года. Поводом послужило резкое сокращение сотрудников диппредставительств. В ноябре в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке начали выдавать визы тем, кому не требовалось проходить собеседование.