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В Екатеринбурге возобновляют собеседования на американские визы04 декабря в 18:45

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Частично.

11 декабря 2017 года американские консульства в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе посольства США в России.

"Мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнерами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений.

Однако мы не сможем возобновить выдачу виз в том объёме, который мы поддерживали до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех наших консульств. Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг", - сообщил посол США в РФ Джон Хантсман.

Следует напомнить, что выдача американских виз во всех консульствах в России была приостановлена в августе 2017 года. Поводом послужило резкое сокращение сотрудников диппредставительств. В ноябре в Екатеринбурге, Питере и Владивостоке начали выдавать визы тем, кому не требовалось проходить собеседование.

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