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Уральцы переживают за судьбу посылок из-за новых правил в доставке11 декабря в 15:57

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Таможенники успокаивают.

Скопления посылок на Кольцовской таможне в связи с изменениями правил доставки не ожидается.

"Объем посылок, доставляемых экспресс-перевозчиками, низкий. Буквально несколько позиций в день", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе таможни, подчеркнув, что основной объем составляют международные почтовые отправления, на которые не распространяются новые правила.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 7 декабря расширила перечень данных, которые нужно указывать для оформления покупок в иностранных интернет-магазинах. Согласно списку, кроме паспортных данных покупателям нужно указывать ИНН и предоставлять скриншоты или ссылки на заказанный товар.

По словам директора по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрея Лямина, тысячи посылок без ИНН застряли на таможнях и складах авиаперевозчиков, пишет "Коммерсант". Из-за этого интернет-магазины и курьерские службы, которые не успели выработать механизм предоставления ИНН, несут большие убытки.

В ФТС, в свою очередь, сообщили, что в случае проблем с доставкой российским покупателям зарубежных интернет-магазинов следует срочно сообщить ИНН своему экспресс-перевозчику.

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