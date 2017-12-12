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Прокуратура выступила против возвращения детей Юлии Савиновских11 декабря в 16:42

  • Текст

Детей отняли, когда женщина удалила грудь.

Прокуратура Свердловской области встала на сторону органов опеки в споре с екатеринбурженкой Юлией Савиновских.

"Есть заключение специалистов: оставление детей в этой семье несет потенциальную опасность для их психического здоровья. Заключение продолжает действовать, наша позиция в этом плане будет последовательна", — заявил на пресс-конференции прокурор области Сергей Охлопков.

Женщину лишили права опеки над двумя приемными детьми после того, как она сделала операцию по удалению груди. Чиновники посчитали, что Савиновских намерена сменить пол. Судебное разбирательство идет с сентября 2017 года. Между тем, облсуд отменил решение районного суда, признавшего расторжение договора опеки законным. Дело будет направлено на пересмотр, напоминает "Уралинформбюро".

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