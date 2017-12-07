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Суд пересмотрит законность лишения Юлии Савиновских статуса опекуна06 декабря в 18:30

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По решению вышестоящей инстанции.

Областной суд отменил решение Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга, который признал законным указ районного управления соцполитики об освобождении Юлии Савиновских от обязанностей опекуна. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Речь идет о жалобе екатеринбурженки, удалившей грудь и потерявшей из-за этого двоих приемных детей, на действия управления социальной политики. Оно указом освободило Савиновских от обязанностей опекуна. Законность документа признал Орджоникидевский районный суд. Однако решение суда первой инстанции отменено и дело направлено на повторное рассмотрение.

Стоит напомнить, что конфликт между екатеринбурженкой и органами опеки разразился в августе. Тогда сотрудники соцслужбы забрали двоих приемных детей из семьи Юлии Савиновских из-за того, что женщина удалила грудь, мешавшую ей жить. В опеке сочли, что женщина готовится сменить пол.

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