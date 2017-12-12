Покемонофил Соколовский вновь пытается отменить свой приговорСегодня в 19:01
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Теперь в Верховном суде.
Защита Руслана Соколовского, известного как ловец покемонов в Храме-на-Крови, 12 декабря 2017 года подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Об этом "Уралинформбюро" сообщил адвокат блогера Алексей Бушмаков.
Он отметил, что сегодня День Конституции, а все суды в деле Соколовского нарушили его права на свободу выражения мнения. Защита намерена добиваться отмены приговора.
Ранее Свердловский облсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы защиты Руслана Соколовского. Адвокаты добивались полного оправдания молодого человека, осужденного за экстремизм и оскорбление чувств верующих.
Установлено, что за 3 года Соколовский выложил на свой канал в YouTube девять роликов, в которых просматривались признаки экстремизма. В частности, в одном из видео демонстрировалась ловля покемонов в Храме-на-Крови. В мае 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил блогеру 3,5 года условно. В июле Свердловский облсуд снизил срок до 2 лет.
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Адвокаты покемонофила Соколовского добиваются его оправдания
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