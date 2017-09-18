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Адвокаты покемонофила Соколовского добиваются его оправданияСегодня в 17:39

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Они подали кассацию.

Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, осужденного за экстремизм и оскорбление чувств верующих, подала кассационную жалобу на приговор. Об этом "Уралинформбюро" сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

Защитники покемонолова добиваются его полного оправдания.

По данным следствия, Соколовский за 3 года разместил на своем канале в YouTube девять провокационных роликов, в одном из которых демонстрировалась ловля покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В мае 2017 года Верх-Исестский райсуд Екатеринбурга назначил блогеру 3,5 года условно. В июле Свердловский облсуд снизил срок наказания до 2 лет.

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