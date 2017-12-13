×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменские школьники оценят красоту главной елки РоссииСегодня в 10:46

  • Текст

В Московском Кремле.

26 декабря 2017 года главную елку России в Государственном Кремлевском дворце посетят школьники из Тюменской области. В число 112 счастливчиков попали отличники, победители и призеры конкурсов и олимпиад, участники детских общественных объединений, дети из многодетных, замещающих семей, дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также участников боевых действий.

Делегация формировалась на конкурсной основе. В муниципалитетах были созданы комиссии с участием представителей органов управления образованием, молодежной политики, культуры, спорта, здравоохранения, соцзащиты населения и территориальных органов внутренних дел.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области, в столице тюменцев в возрасте от 8 до 14 лет ждет насыщенная культурная программа. Они побывают на обзорной экскурсию по территории Московского Кремля и познакомятся с историей России в музее "Государев двор в Измайлово".

Особое внимание в поездке уделено безопасности школьников. Кроме педагогов их будут сопровождать два медицинских работника и сотрудник правоохранительных органов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Праздник к нам приходит»

Главные новости

Аналитика

Южный Урал научился жить по средствам

Южный Урал научился жить по средствам

Другим в пример.

Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

1,2 миллиарда рублей — в челябинские дворы.

Пиррова победа "медного проекта"

Пиррова победа "медного проекта"

Застройки "Екатеринбург-Сити".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×