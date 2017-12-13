Тюменские школьники оценят красоту главной елки РоссииСегодня в 10:46
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В Московском Кремле.
26 декабря 2017 года главную елку России в Государственном Кремлевском дворце посетят школьники из Тюменской области. В число 112 счастливчиков попали отличники, победители и призеры конкурсов и олимпиад, участники детских общественных объединений, дети из многодетных, замещающих семей, дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также участников боевых действий.
Делегация формировалась на конкурсной основе. В муниципалитетах были созданы комиссии с участием представителей органов управления образованием, молодежной политики, культуры, спорта, здравоохранения, соцзащиты населения и территориальных органов внутренних дел.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области, в столице тюменцев в возрасте от 8 до 14 лет ждет насыщенная культурная программа. Они побывают на обзорной экскурсию по территории Московского Кремля и познакомятся с историей России в музее "Государев двор в Измайлово".
Особое внимание в поездке уделено безопасности школьников. Кроме педагогов их будут сопровождать два медицинских работника и сотрудник правоохранительных органов.
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